सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए टीम इंडिया रणनीति को बताया पाखंड

नई दिल्ली। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र की टीम इंडिया रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए इसे पाखंड बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच उभरती स्थिति को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि टीम इंडिया के तौर पर मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक निपट लेगें। राउत ने केंद्र पर पलटवार किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। शिवसेना (UBT) के नेता ने स्थिति पर संसदीय चर्चा की भी मांग की। टीम इंडिया का हिस्सा कौन है? टीम इंडिया एक राष्ट्रीय विचार है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री देश के बारे में सोचते हैं? उनकी अपनी पार्टी में भी कोई टीम नहीं है। वे सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं थे। संकट के समय, सभी पार्टियां एक साथ बैठीं और विपक्षी पार्टियों ने केंद्र को समर्थन का आश्वासन दिया। हालांकि केंद्र सरकार इस टीम इंडिया के पाखंड को बढ़ावा दे रहा है।

सांसद संजय राउत ने कहा कि टीम इंडिया के नेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघर्ष के प्रभाव पर संसद में चर्चा हो और वे सवालों के जवाब दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की महा विकास अघाड़ी (MVA) की मांग को दोहराते हुए राउत ने महायुति सरकार से टीम महाराष्ट्र बनाने और राज्य पर पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव से निपटने के लिए विपक्ष के साथ समन्वय में काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक वास्तविक टीम महाराष्ट्र का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य विपक्षी पार्टी भी शामिल हो। ताकि राज्य के सामने मौजूदा संकटों का सामूहिक रूप से सामना किया जा सके और उन्हें हल किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए नेता प्रतिपक्ष का औपचारिक रूप से चयन किया जाना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी शुरुआत और देखरेख मुख्यमंत्री द्वारा की जानी चाहिए। यह तब हुआ जब पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की अध्यक्षता की और इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना हैं। इस बीच संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना विधायक दीपक केसरकर और NCP नेता रूपाली चाकणकर के अलावा 40 अन्य विधायक भी यौन उत्पीड़न के आरोपी अशोक खरात से जुड़े हुए थे।