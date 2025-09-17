पीएम मोदी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी, बोले- मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब तक देश की सेवा करते रहें…’

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी (Reliance Industries chief Mukesh Ambani) ने अंबानी परिवार और भारतीय व्यापार समुदाय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन (75th birthday) पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पीएम मोदी के दशकों पुराने समर्पण, गुजरात के परिवर्तन और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के उनके विजन की सराहना की।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries Limited) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन पर कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि आज 1.45 अरब भारतीयों के लिए उत्सव का दिन है। यह हमारे सबसे सम्मानित और प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी का 75वां जन्मदिन है।

भारत के संपूर्ण व्यापार समुदाय, रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की ओर से, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि मोदी जी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब भी मोदी जी भारत की सेवा करते रहें।

