  3. मुंबई: सिनेमा से बदलाव की ताकत पर जोर, WIFF 2025 का कर्टेन रेझर बना चर्चा का केंद्र!

मुंबई: सिनेमा से बदलाव की ताकत पर जोर, WIFF 2025 का कर्टेन रेझर बना चर्चा का केंद्र!

Mumbai: स्वतंत्र सिनेमा को समर्पित वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल (WIFF) ने 25 सितंबर 2025 को मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में अपना कर्टेन रेझर इवेंट आयोजित किया। इस मौके पर इंडस्ट्री के बड़े नाम दर्शकों के बीच मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंडी सिनेमा के भविष्य, चुनौतियों और नए अवसरों पर खुलकर चर्चा की गयी।

Mumbai: स्वतंत्र सिनेमा को समर्पित वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल (WIFF) ने 25 सितंबर 2025 को मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में अपना कर्टेन रेझर इवेंट आयोजित किया। इस मौके पर इंडस्ट्री के बड़े नाम दर्शकों के बीच मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंडी सिनेमा के भविष्य, चुनौतियों और नए अवसरों पर खुलकर चर्चा की गयी।

कर्टेन रेझर इवेंट में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने हाल ही में रिलीज़ हुई मराठी इंडी फिल्म “सबर बॉन्ड” का उदाहरण देते हुए कहा कि सशक्त कहानियां ही दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाती हैं। उन्होंने मराठी और मलयालम इंडी फिल्मों की उपलब्धियों को पूरे देश के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने आगे कहा, ‘बजट और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी दिक्कतें इंडी सिनेमा के सामने हैं, लेकिन अच्छी कहानियाँ नज़रिए बदल सकती हैं। यही कला की असली ताकत है।’

वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर तक रंगशिला थिएटर, अराम नगर, वर्सोवा में होगा। यहां इंडी फिल्मों की स्क्रीनिंग, पैनल चर्चाएँ और मास्टरक्लास आयोजित की जाएँगी। फेस्टिवल की संस्थापक विंता नंदा ने कहा , WIFF का मकसद सिर्फ फिल्में दिखाना नहीं है, बल्कि अलग-अलग आवाज़ों को जोड़ना और स्वतंत्र कहानियों को मंच देना है।

सह-संस्थापक और समीक्षक दीपा गहलोट ने जोड़ा इस साल की लाइनअप बेहद खास है। हमें उम्मीद है कि दर्शक इस सफर का भरपूर आनंद लेंगे। बता दें कि इस आयोजन का संचालन अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर सुधीर मिश्रा, बॉबी बेदी, शूजीत सरकार, रजत कपूर, दीपा गहलोट और श्रीधर रंगायन जैसे दिग्गज मौजूद रहे।

