40 साल से नाम बदल कर फरार चल रहा था हत्यारोपी, कानपुर पुलिस ने दबोचा, मिला 25 हजार का ईनाम

कानपुर। दुनिया में कोई पर अपराधी पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर पद्रेश के कानपुर में देखने के मिला है। यहां पर एक हत्यारोपी 40 से फरार था और नाम बदलकर गोण्डा जनपद में रह रहा था। फीलखाना थाना पुलिस बुधवार को उसे गिरफ्ताार कर लिया।

बता दे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40 साल पहले एक हत्या हुई थी। यह हत्या कानरपुर जनपद के फीलखान थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में हत्या का आरोप फीलखाना थाना क्षेत्र के बंगाली मोहाल निवासी केप्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू पर लगा था। इसके बाद से आरोपी प्रेम प्रकाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश देती रही, लेकिन आरोपी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इस दौरान आरोपी प्रेम प्रकाश ने अपना नाम बदलकर प्रेम कुमार करवा लिया और उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में रहने लगा। पुलिस अधिकारियों बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू नाम बदलकर गोण्डा जनपद में रह रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी की जांच करने साथ ही सख्ती से पूछताछ की आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी 40 सालों से अपना नाम बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार का ईनाम दिया जाएगा।