  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 40 साल से नाम बदल कर फरार चल रहा था हत्यारोपी, कानपुर पुलिस ने दबोचा, मिला 25 हजार का ईनाम

40 साल से नाम बदल कर फरार चल रहा था हत्यारोपी, कानपुर पुलिस ने दबोचा, मिला 25 हजार का ईनाम

दुनिया में कोई पर अपराधी पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर पद्रेश के कानपुर में देखने के मिला है। यहां पर एक हत्यारोपी 40 से फरार था और नाम बदलकर गोण्डा जनपद में रह रहा था। फीलखाना थाना पुलिस बुधवार को उसे गिरफ्ताार कर लिया।

By Satish Singh 
Updated Date

कानपुर। दुनिया में कोई पर अपराधी पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर पद्रेश के कानपुर में देखने के मिला है। यहां पर एक हत्यारोपी 40 से फरार था और नाम बदलकर गोण्डा जनपद में रह रहा था। फीलखाना थाना पुलिस बुधवार को उसे गिरफ्ताार कर लिया।

पढ़ें :- कानपुर में युवक बना हैवान, बीच सड़क पर पैरो से दबा चाकू से अजगर का पेट फाड़ा, वीडियो हुआ वायरल

बता दे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में 40 साल पहले एक हत्या हुई थी। यह हत्या कानरपुर जनपद के फीलखान थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में हत्या का आरोप फीलखाना थाना क्षेत्र के बंगाली मोहाल निवासी केप्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू पर लगा था। इसके बाद से आरोपी प्रेम प्रकाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश देती रही, लेकिन आरोपी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इस दौरान आरोपी प्रेम प्रकाश ने अपना नाम बदलकर प्रेम कुमार करवा लिया और उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में रहने लगा। पुलिस अधिकारियों बताया कि मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी प्रेम प्रकाश उर्फ पप्पू नाम बदलकर गोण्डा जनपद में रह रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी की जांच करने साथ ही सख्ती से पूछताछ की आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी 40 सालों से अपना नाम बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार का ईनाम दिया जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

40 साल से नाम बदल कर फरार चल रहा था हत्यारोपी, कानपुर पुलिस ने दबोचा, मिला 25 हजार का ईनाम

40 साल से नाम बदल कर फरार चल रहा था हत्यारोपी, कानपुर...

Video- सरकारी अस्पताल के ड्यूटी रूम में लड़की के साथ ठुमके लगा रहे थे डॉक्टर साहब, CMO शामली ने थमाया नोटिस

Video- सरकारी अस्पताल के ड्यूटी रूम में लड़की के साथ ठुमके लगा...

यूपी में 25 नवंबर को रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, योगी सरकार ने की घोषणा

यूपी में 25 नवंबर को रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, योगी सरकार...

Video : प्रसव पीड़ा में तड़पती बहू को धमकी देती सास का वीडियो वायरल, रोना बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी....

Video : प्रसव पीड़ा में तड़पती बहू को धमकी देती सास का...

साहब! दोस्तों के साथ $EX’ करने को मजबूर करता है पति, हैवानियत से तंग महिला ने थाने पहुंचकर लगाई मदद की गुहार

साहब! दोस्तों के साथ $EX’ करने को मजबूर करता है पति, हैवानियत...

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर में गार्ड को बंधक बनाकर की लूट

सपा विधायक पिंकी यादव के घर के बराबर में निर्यातक के घर...