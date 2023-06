US Visit : PM Modi के भाषण का बहिष्कार करने वाली अमेरिकी सांसद पर भड़के मुस्लिम नेता, बोले- जहर उगलना बंद करो

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपनी तीन दिन की अमेरिकी यात्रा (US Visit) पर हैं, जहां पर वह दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहली अमेरिका के दो सांसदों रशीदा तलीब (Rashida Tlaib) और इल्हान उमर (Ilhan Omar) ने उनके भाषण का बहिष्कार किया है। दोनों सांसदों ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों का हनन करने का आरोप लगाया। जिसके बाद भारत के मुस्लिम नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद (Former Vice Chairman of Minorities Commission Atif Rasheed) ने अमेरिकी सांसद (US Congresswoman) को जवाब दिया है।

दरअसल, दरअसल अमेरिका की महिला सांसद इल्हान उमर (America’s female parliamentarian Ilhan Omar) ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि पीएम मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों को गले लगाया है और पत्रकारों/मानवाधिकार की पैरवी करने वालों को निशाना बनाया है। इसीलिए वह मोदी के भाषण में शामिल नहीं हो रही।’ उनके इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने कहा कि वो जहर उगलना बंद करें।

I belong from religious Minority Of India but I live freely with my religious freedom and religious identity in Prime Minister Narendra Modi’s India, I have equal share in every resource here, I have the freedom to speak whatever I want in India.

I also have the freedom to write… https://t.co/Op2f7W95OS

