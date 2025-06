Mysaa First Look Out : रश्मिका मंदाना फिल्म ‘Mysaa’ के पोस्टर में दिखीं खूंखार और रक्तरंजित, नए अवतार ने फैंस के उड़ाए होश

Mysaa First Look Out : अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने अपनी अगली फिल्म 'Mysaa' का पहला लुक शेयर कर फैंस को चौंका दिया है। इंस्टाग्राम पर जारी किए गए इस पोस्टर में रश्मिका पूरी तरह से एक नए और हिंसक अवतार में नजर आ रही हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर खून और हाथ में भारी हथियार – यह लुक अब तक के उनके सबसे अलग और दमदार किरदार की ओर इशारा कर रहा है।