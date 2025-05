7 मई को मारे गए आतंकियों के नाम आए सामने, मसूद अजहर के दो साले भी शामिल

Terrorists killed in the Indian strikes on 7th May: पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' की थी। इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर एयरस्ट्राइक की गयी। भारत की इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े कई खूंखार आतंकवादी मारे गए थे। जिनमें से कुछ के नाम सामने आए हैं।