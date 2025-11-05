बिहार में दो तिहाई बहुमत से फिर से बनने जा रही एनडीए की सरकार- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

पटना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ एनडीए बिहार में दो-तिहाई बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है और उन्होंने यह मन इसलिए बनाया है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले बीस वर्षों में यहां विकास को गति दी है। अगर कोई बिहार की प्रतिष्ठा न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा सकता है, तो वह एनडीए सरकार ही है।

राजनाथ सिंह ने पिछली राजद और कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे वह राजद सरकार हो या कांग्रेस सरकार मैंने उनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर देखा है। उनकी कथनी और करनी के इस अंतर ने विश्वास का संकट पैदा कर दिया है, जिससे बिहार का हर जागरूक नागरिक वाकिफ है। यहां एनडीए की सरकार बनेगी। रक्षा मंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज़ी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियां दावा कर रही हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेज़ी से प्रगति कर रहा है वह अजेय है और आकार के मामले में यह जल्द ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा।