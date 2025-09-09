Nepal Gen-Z Protest : नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, नेपाली कांग्रेस मुख्यालय फूंका

नेपाल में विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (President Ramachandra Paudel) के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है।
नई दिल्ली। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (President Ramachandra Paudel) के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (President Ramachandra Paudel) के निजी आवास पर कब्जा कर लिया है। भीड़ ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी है। मौके पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों को गुस्साई भीड़ को काबू में लाने में कठिनाई हो रही है।
प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में लगाई आग
इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Prime Minister KP Sharma Oli) की पार्टी के नेता रघुवीर महासेठ और माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के घरों पर भी हमला हुआ है। गृहमंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री समेत पांच मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार बढ़ते दबाव के बीच पीएम ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने उपप्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय पर धावा बोलकर वहां लगे हथौड़ा-हंसिया के प्रतीक चिह्न को नीचे गिरा दिया है।
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों का सामूहिक इस्तीफा
नेपाल में जारी आंदोलन के बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (National Independent Party) के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया है। रवि लामिछाने के नेतृत्व में पहली बार चुनाव जीतकर आई यह पार्टी शुरू से ही विरोध प्रदर्शनों के साथ खड़ी रही है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा हालात में संसद भंग कर नए चुनाव कराए जाएं ताकि जनता को सही विकल्प मिल सके। यह कदम ओली सरकार पर भारी दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
पीएम ओली की बुलाई सर्वदलीय बैठक
नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (Prime Minister KP Sharma Oli) ने आज शाम छह बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ओली ने कहा कि वे हालात का आकलन करने और सार्थक समाधान तलाशने के लिए संबंधित दलों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि इस कठिन समय में सभी भाइयों और बहनों से धैर्य और संयम की अपेक्षा है। कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।
काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू
नेपाल में मंगलवार को काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों के विभिन्न इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने रिंग रोड क्षेत्र के भीतर सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की।
यह पाबंदी रिंग रोड के भीतर के सभी इलाकों पर लागू होगी, जिनमें बलकुमारी ब्रिज, कोटेश्वर, सिनामंगल, गौशाला, चाबहिल, नारायण गोपाल चौक, गोंगाबू, बालाजू, स्वयम्भू, कलंकी, बल्खु और बागमती ब्रिज शामिल हैं।
ललितपुर जिला प्रशासन कार्यालय ने मंगलवार को सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। मुख्य जिला अधिकारी सुमन घिमिरे ने बताया कि यह आदेश वार्ड 2, 4, 9, 18 और 25 के कुछ हिस्सों में लागू होगा, जिनमें भैसेपाटी, सानेपा और च्यासल शामिल हैं।