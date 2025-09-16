  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

मदर डेयरी (Mother Dairy) ने अपने कई लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। मदर डेयरी (Mother Dairy) ने अपने कई लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहा है।

पढ़ें :- Tejashwi Yadav jeevan parichay : तेजस्वी यादव क्रिकेट के साथ ही राजनीति के हैं माहिर खिलाड़ी, 26 साल की उम्र में संभाली डिप्टी सीएम की कुर्सी

नई कीमतें, आज से ही लागू हो गईं हैं, टेट्रा पैक UHT दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों और यहां तक कि मिल्कशेक जैसी चीजों पर भी लागू होंगी। उत्पाद और पैक के आकार के आधार पर संशोधित कीमतें 2 रुपये से 30 रुपये के बीच हैं।

पढ़ें :- हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया सिर पर वार, बेड पर पड़ा मिला शव

हेड कांस्टेबल पत्नी पर था अफेयर को शक,बेसबॉल की बेट से किया...

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30...

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई थप्पड़- राहगिरों ने दोनों को पुलिस को सौपा

वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई...

यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, TET अनिवार्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार

यूपी में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, TET अनिवार्यता मामले पर...

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज एक ही मेज पर बैठ कर करेगा बात

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद नरम हुआ अमेरिका, आज...

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में शहीदों के परिजनों को कर दें दान...भारत- पाक मैच पर आप नेता का बड़ा बयान

अगर औकात हो तो मैच से कमाया हुआ पैसा पहलगाम हमले में...