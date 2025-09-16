New GST Rates 2025 : मदर डेयरी का दूध 2, घी 30 और पनीर 10 रुपये हुआ सस्ता, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

मदर डेयरी (Mother Dairy) ने अपने कई लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंच रहा है।
नई कीमतें, आज से ही लागू हो गईं हैं, टेट्रा पैक UHT दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों और यहां तक कि मिल्कशेक जैसी चीजों पर भी लागू होंगी। उत्पाद और पैक के आकार के आधार पर संशोधित कीमतें 2 रुपये से 30 रुपये के बीच हैं।