दिल्ली विस्फोट में नया मोड़ आया सामने, लाजपत राय मार्केट शरीर का अंग हुआ बरामद

नई दिल्ली। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग बरामद किया है। इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में मदद के लिए शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया था। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली विस्फोट मामले के आरोपी डॉ उमर और डॉ मुजम्मिल की डायरियां बरामद की हैं, जिनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखों का उल्लेख है। यह दर्शाता है कि उस अवधि के दौरान इस तरह की घटना की योजना बनाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, डायरी में लगभग 25 व्यक्तियों के नाम भी थे, जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद के थे।

डायरियों से मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विस्फोट एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जाना था। ये डायरियां मंगलवार और बुधवार को डॉ उमर के कमरा नंबर चार और मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से बरामद की गईं। इसके अतिरिक्त पुलिस ने मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी बरामद की है। वही स्थान जहां उन्होंने अल-फलाह विश्वविद्यालय से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित धौज में 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। एजेंसियां ​​इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या विस्फोटों के लिए अलग-अलग वाहन तैयार किए जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार, i20 और इकोस्पोर्ट के बाद, पता चला है कि संदिग्ध लक्ष्य का विस्तार करने के लिए विस्फोट के लिए दो और वाहन तैयार करने की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसियों ने गुरुवार को बताया कि लगभग आठ संदिग्ध कथित तौर पर चार स्थानों पर समन्वित विस्फोटों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक जोड़ी को एक विशिष्ट लक्ष्य शहर सौंपा गया था। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी समूहों ने जोड़े में जाने का इरादा किया था। प्रत्येक ने एक साथ हमलों के लिए कई तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (explosive device) ले जाने का इरादा किया था। जांच के दायरे में पिछले आतंकी मामलों से जुड़े लोग शामिल हैं, जिनमें लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, डॉ. उमर और शाहीन शामिल हैं। कथित तौर पर इस धन का इस्तेमाल गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपये मूल्य के 20 क्विंटल से अधिक एनपीके उर्वरक (एनपीके उर्वरक नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), और पोटेशियम का मिश्रण है और इसका उपयोग विस्फोटक सामग्री निकालने के लिए किया जा सकता है।