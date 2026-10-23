New York horse-drawn carriages : न्यूयॉर्क की घोड़ा गाड़ी बैन, खत्म होगी 150 साल पुरानी परंपरा

New York horse-drawn carriages : दुनियाभर के पर्यटकों के लिए, न्यूयॉर्क शहर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक वे सेंट्रल पार्क में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी (Horse-drawn carriage) को चलते हुए न देख लें। यह शहर की आधुनिक इमारतों के बीच पुराने ज़माने की एक झलक पेश करती है। लेकिन पर्यटकों के बीच मशहूर यह आकर्षण अब खत्म होने जा रहा है। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने गुरुवार, 22 अक्टूबर को एक वोट के ज़रिए 1 जून 2028 से इन घोड़ा-गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

इसी के साथ एक पुरानी परंपरा का अंत हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने 40-7 के वोट से घोड़ागाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारतीय किशोर रोमांच महाजन की मौत के बाद इस परंपरा को लेकर उठे सवालों के बीच आया है।

हालांकि, इस कानून को लागू करने की राह आसान नहीं दिख रही है। घोड़ागाड़ी चलाने वाले और उनके मालिक इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि इन जानवरों को तकलीफ होती है; वे घोड़ों के अचानक गिरकर मरने और उनके खतरनाक तरीके से भाग जाने की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। वहीं, इसके समर्थक इन सवारियों से मिलने वाले रोजगार और इनसे जुड़ी विरासत का हवाला देते हैं।