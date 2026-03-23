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आतंकवाद से जुड़े मामले में NIA का एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी

NIA raids in Kashmir: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर में सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े एक मामले को लेकर की गयी है। जिसमें कुपवाड़ा और कुलगाम में तलाशी अभियान चलाया गया है।

By Abhimanyu 
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NIA raids in Kashmir: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर में सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े एक मामले को लेकर की गयी है। जिसमें कुपवाड़ा और कुलगाम में तलाशी अभियान चलाया गया है।

पढ़ें :- Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को किया ढेर, एक जवान भी घायल

पीटीआई के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ कुलगाम जिले में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की।

अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके और कुलगाम जिले में की गई। यह ऑपरेशन संदिग्ध गतिविधियों और नेटवर्क को खंगालने के लिए किया गया है। इस संबंध में और जानकारी का इंतज़ार है।

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