Nidhi Agerwal के साथ भीड़ में की गई बदतमीजी, वीडियो हुआ वायरल

टॉलीवुड स्टार निधि अग्रवाल इन दिनों प्रभास संग अपनी आने वाली फिल्म ‘द राजा साब’ के प्रमोशन में बिजी हैं।  इसी बीच निधी अग्रवाल को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  इस वीडियो में एक बार फिर से सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।  बता दें एक वीडियो में निधि अग्रवाल को देख फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और एक्ट्रेस को चारों तरफ से घेर लिया और उनके करीब आने लगे।  इस दौरान निधि काफी अनकंर्फटेबल हो गई। आइए जानते  हैं  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टॉलीवुड स्टार निधि अग्रवाल इन दिनों प्रभास संग अपनी आने वाली फिल्म ‘द राजा साब’ के प्रमोशन में बिजी हैं।  इसी बीच निधी अग्रवाल को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।  इस वीडियो में एक बार फिर से सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।  बता दें एक वीडियो में निधि अग्रवाल को देख फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई और एक्ट्रेस को चारों तरफ से घेर लिया और उनके करीब आने लगे।  इस दौरान निधि काफी अनकंर्फटेबल हो गई। आइए जानते  हैं  इस वायरल वीडियो में क्या है।

निधि अग्रवाल का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा निधि अग्रवाल का वीडियो हैदराबाद में प्रभास की आने वाली फिल्म ‘द राजा साब’ के प्रमोशनल इवेंट का है. हैदराबाद में फिल्म के नए गाने की लॉन्चिंग के लिए एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जहां एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी पहुंची थी. प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब निधि अग्रवाल वेन्यू से बाहर निकल रही थीं, तभी लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई. भारी संख्या में फैंस ने निधि को चारों ओर से घेर लिया.

एक्ट्रेस के चेहरे पर डर और घबराहट

इसके बाद कुछ ही देर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान निधि भीड़ के बीच खुद को और अपने कपड़ों को संभालती दिखाई दी. इस दौरान एक्ट्रेस के चेहरे पर डर और घबराहट को साफ देखा जा सकता है. बड़ी ही मशक्कत के बाद एक बॉडीगार्ड ने उन्हें कवर करके भीड़ से बचाते हुए कार में बैठाया. कार में बैठते ही निधि ने राहत और सुकून की सांस ली.

वीडियो पर लोगों का रिएक्शन

अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां कई लोगों ने इस तरह के फैन कल्चर की कड़ी निंदा की है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘स्टार्स की पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं है कि फैंस उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को नजरअंदाज करें.’ वहीं, कुछ यूजर्स ने इवेंट के ऑर्गनाइजर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया है.

 

