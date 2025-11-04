नितिन गडकरी ने महागठबंधन को अंजे, पंजे और गंजे बताते हुए बिहार की जनता से एनडीए को वोट देने की अपील

पटना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने ‘महागठबंधन’ गठबंधन को अंजे, पंजे, गंजे बताते हुए बिहार के मतदाताओं से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) के उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन राज्य में विपक्ष का सफाया करने के लिए पर्याप्त विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार और केंद्र की डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रही है।

रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि आज बिहार सरकार और दिल्ली कि डबल इंजन सरकार बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। चुनाव के दिन आपका एकमात्र काम हरी झंडी लहराना है। तीर के निशान पर बटन दबाएं और ऐसा करंट लगेगा कि अंजे, पंजे और गंजे गायब हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में विश्व स्तरीय सड़क और राजमार्ग का बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है और यह अमेरिका की सड़कों जितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब मैं आपकी और बिहार की सड़कों को अमेरिका की सड़कों जैसा अच्छा बना दूंगा यह मेरा वादा है। मैं एक के बाद एक शानदार पुल बनाऊंगा और इसमें कोई कठिनाई नहीं है।