नीतीश कुमार ही होंगे नई सरकार में मुख्यमंत्री, बस औपचारिक एलान बाकी : दिलीप जायसवाल

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नई सरकार में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही मुख्यमंत्री होंगे। केवल उन्हें नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जानी है। उन्होंने बताया कि कल सुबह 10 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के नेता का चयन होगा। इसके तुरंत बाद एनडीए विधानमंडल दल (NDA Legislature Party) की बैठक होगी, जहां नीतीश कुमार (Nitish Kumar)  को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। जायसवाल ने यह भी पुष्टि की कि शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और बीजेपी (BJP) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।

बिहार में नई एनडीए सरकार (NDA Government) के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार गठन को लेकर बीजेपी (BJP) और जेडीयू (JDU) के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसमें मंत्रिमंडल के स्वरूप और सहयोगी दलों की हिस्सेदारी को लेकर प्राथमिक फार्मूला तय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।

20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)  भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार (Nitish Kumar)  कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद वे राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद आज और कल लगातार बैठकों का दौर चलेगा। पहले जेडीयू और बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद एनडीए विधानमंडल दल (NDA Legislature Party)  की बैठक में नेता चुना जाएगा। नेता के चयन के बाद राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

