Fuel Rules: यूपी में ‘NO Helmet No Fuel’ अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नो हेलमट नो फ्युल अभियान लगातार जारी है। ऐसे में आवास विकास परिषद मुख्यालय के करीब इंडियन आयल के पेट्रोल पंप पर 11.15 बजे सदर का एक युवक स्कूटी से बिना हेलमेट के पहुंचा। उसके   वाहन का चालान करके बिना पेट्रोल दिए वापस लौटा दिया गया।कुछ ही मिनट में कैंट का एक युवक  स्कूटी से पहुंचा हेलमेट नहीं लगा इतना सुनते ही डिग्गी से हेलमेट निकाला।  वहीं तेलीबाग में तीन लोगों का चालान हुआ क्योंकि उन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस अभियान के जरिये ऐसे कई दृश्य देखने को मिल रहें हैं। इस अभियान ने  वाहन चालकों व परिवहन अधिकारियों दोनों को शर्मसार किया। लोग अपने जीवन से इतना बेफिक्र हैं कि हेलमेट नहीं लगा रहे, जबकि उन्हें पता है कि सड़क हादसे में उनके सिर में लगी गंभीर चोट से मौत भी हो सकती है।बता दें कि  परिवहन अधिकारी नियमित निरीक्षण नहीं करते इसीलिए अभियान का भी खौफ लोगों में नहीं है। यदि चौराहों व सड़कों पर नियमित निगरानी होती रहे तो सिर पर हेलमेट दिखने लगेगा, क्योंकि बिना हेलमेट में 1000 रुपये का चालान होता है।

सदर के हफीज अहमद ने सिर पर लगी गोल टोपी को दिखाकर कहा, यही उनका हेलमेट है।  वहीं कुछ लोगों ने बताया कि उन्हे पता  नहीं था अभियान के बारे में इसीलिए वो हेलमेट लगाकर नहीं आए।जानकारी के लिए बता दें कि जिला पूर्ति विभाग ने 21 पेट्रोल पंपों पर अभियान चलाया। सुबह 1090 चौराहे के पास उप परिवहन आयुक्त राधेश्याम, आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल व जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने अभियान शुरू किया। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा।

बिना हेलमेट ये सड़क हादसे

  • 11 अप्रैल : दुबग्गा इलाके में बाइक सवार पारा के हंस खेड़ा निवासी सुधांशु पाल की मौत
  • 22 जून : दुबग्गा मंडी के पास सड़क हादसे में बिना हेलमेट बाइक चला रहे अर्सलान की मौत
  • 24 जुलाई : बख्शी का तालाब में बिना हेलमेट बाइक चला रहे 18 वर्षीय अभिषेक की गई जान

