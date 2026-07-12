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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के भ्रष्टाचारियों को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम ​सजा दिलाकर रहेंगे…संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला

संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिसके पास सबूत हो SIT के पास जाए। क्या आप लोगों को योगी जी का ये डायलॉग याद है? मैंने प्रभु श्रीराम के नाम पर ख़रीदी गई जमीनों में हुए सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार से संबंधित 13 दस्तावेज SIT को दिया, जिसमें मोदी का चंदा चंपत सीधे फंस रहे थे। लेकिन अख़बार में छपा है, अब SIT जमीन और निर्माण घोटाले की जांच नहीं करेगी। आप क्यों डर गए योगी जी?

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। इस घटना को लेकर विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही कहा, मोदी-योगी भ्रष्टाचारियों को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, देश के करोड़ों राम भक्त, राम द्रोहियों को सज़ा दिलाकर ही दम लेंगे।

पढ़ें :- श्री राम मंदिर में डकैती करने वाले लोगों को सख्त सज़ा मिले, इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे : केजरीवाल

संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जिसके पास सबूत हो SIT के पास जाए। क्या आप लोगों को योगी जी का ये डायलॉग याद है? मैंने प्रभु श्रीराम के नाम पर ख़रीदी गई जमीनों में हुए सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार से संबंधित 13 दस्तावेज SIT को दिया, जिसमें मोदी का चंदा चंपत सीधे फंस रहे थे। लेकिन अख़बार में छपा है, अब SIT जमीन और निर्माण घोटाले की जांच नहीं करेगी। आप क्यों डर गए योगी जी?

पढ़ें :- चंपत राय के साथ हुआ विश्वासघात? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी का बड़ा दावा

उन्होंने आगे लिखा, मैं तो पहले ही कह रहा था “मोदी के द्वारा बनाये गये ट्रस्ट की जांच योगी नहीं कर सकते।” मेरे पास ज़मीन घोटाले से संबंधित 26 दस्तावेज है इनको लेकर कोर्ट जाऊंगा, मोदी योगी भ्रष्टाचारियों को बचाने की चाहे जितनी कोशिश कर लें,देश के करोड़ों राम भक्त, राम द्रोहियों को सज़ा दिलाकर ही दम लेंगे।

साथ ही कहा कि, अगर जमीनों की जांच को शामिल करते हैं तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय और पूर्व मेयर कोई भी नहीं बचेगा। ये बातें उनको बचाने वाले लोग जानते हैं। संजय सिंह ने आगे कहा, निर्माण की जांच हो, जहां पर 40-40 प्रतिशत कमीशन लेने की बात हुई है उसमें पीएम मोदी के सबसे करीबी नृपेंद्र मिश्रा तक का नाम आ जाएगा। इसके साथ ही कहा कि, इस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, जिसमें उन्होंने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य लोगों को रखा। ऐसे में उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की जांच कोई नहीं कर सकता है।

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