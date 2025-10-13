Nobel Prize in Economics: अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा; जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट होंगे सम्मानित

Nobel in Economic Sciences: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2025 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार से जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें “नवाचार-संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए” के लिए नोबेल पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, आर्थिक विज्ञान में 2025 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार में आधा पुरस्कार मोकिर को “तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए” और दूसरा आधा पुरस्कार अघियन और हॉविट को “रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए” दिया जाएगा। सतत आर्थिक विकास किससे होता है? इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। आर्थिक इतिहास में अपने शोध के माध्यम से, जोएल मोकिर – जिन्हें 2025 का आर्थिक विज्ञान पुरस्कार दिया गया है – ने प्रदर्शित किया है कि उपयोगी ज्ञान का निरंतर प्रवाह आवश्यक है।

इस उपयोगी ज्ञान के दो भाग हैं: पहला वह है जिसे मोकिर प्रस्तावात्मक ज्ञान कहते हैं, जो प्राकृतिक जगत में नियमितताओं का एक व्यवस्थित विवरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई चीज़ क्यों काम करती है; दूसरा निर्देशात्मक ज्ञान है, जैसे व्यावहारिक निर्देश, चित्र या व्यंजन विधियाँ जो यह बताती हैं कि किसी चीज़ के काम करने के लिए क्या आवश्यक है।मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के एक साधन के रूप में किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि यदि नवाचारों को एक स्व-उत्पन्न प्रक्रिया में एक-दूसरे का उत्तराधिकारी बनाना है, तो हमें न केवल यह जानना होगा कि कोई चीज़ काम करती है, बल्कि हमें इसके कारणों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी प्राप्त करना होगा। औद्योगिक क्रांति से पहले उत्तरार्द्ध का अक्सर अभाव था, जिससे नई खोजों और आविष्कारों पर निर्माण करना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने समाज के नए विचारों के प्रति खुले रहने और परिवर्तन को स्वीकार करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।

आर्थिक विज्ञान में 2025 के पुरस्कार विजेताओं फिलिप अघियन और पीटर हॉविट ने सतत विकास के पीछे के तंत्रों का अध्ययन किया। 1992 के एक लेख में, उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक एक गणितीय मॉडल तैयार किया: जब कोई नया और बेहतर उत्पाद बाज़ार में प्रवेश करता है, तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियाँ नुकसान उठाती हैं। यह नवाचार किसी नई चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए रचनात्मक होता है। हालाँकि, यह विनाशकारी भी है, क्योंकि जिस कंपनी की तकनीक पुरानी हो जाती है, वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है।

अघियन और हॉविट का मॉडल दर्शाता है कि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश और इस प्रकार आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न दिशाओं में खींचने वाली प्रबल शक्तियाँ हैं। बाज़ार और समयावधि जैसे कारकों के आधार पर, अनुसंधान और विकास को कम करने की आवश्यकता अलग-अलग हो सकती है।