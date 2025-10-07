Nobel Prize in Physics: भौतिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार का ऐलान, जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस होंगे सम्मानित

Nobel Prize 2025 in Physics: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को “इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए” भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है।

इस वर्ष के भौतिकी पुरस्कार विजेताओं जॉन क्लार्क (कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, अमेरिका), मिशेल एच. डेवोरेट (येल विश्वविद्यालय, न्यू हेवन, कनेक्टिकट और

कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, अमेरिका) और जॉन एम. मार्टिनिस (कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा, अमेरिका) द्वारा एक चिप पर किए गए प्रयोगों ने क्वांटम भौतिकी को क्रियाशील रूप में प्रदर्शित किया। भौतिकी में एक प्रमुख प्रश्न यह है कि क्वांटम यांत्रिक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। 2025 के भौतिकी पुरस्कार विजेताओं ने एक विद्युत परिपथ के साथ प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने एक ऐसी प्रणाली में क्वांटम यांत्रिक सुरंग और क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर, दोनों का प्रदर्शन किया जो हाथ में पकड़ने लायक बड़ी थी।

कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में लगे ट्रांजिस्टर, हमारे आस-पास मौजूद स्थापित क्वांटम तकनीक का एक उदाहरण हैं। 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार ने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम सेंसर सहित क्वांटम तकनीक की अगली पीढ़ी को विकसित करने के अवसर प्रदान किए हैं।