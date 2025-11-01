Noida News : डंपर की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत

ग्रेटर नोएडा। यूपी के ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) स्थित दादरी कोतवाली (Dadri Police Station) क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा हायर कंपनी (Hire Company) के निकट हुआ। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान मोंटू (19), श्वेत (19) और रोहित (20) के रूप में हुई है। तीनों युवक गांव शेरपुर थाना सिकंदराबाद (Sherpur Police Station, Secunderabad) जनपद बुलंदशहर (District Bulandshahr) के निवासी थे। तीनों युवक किसी कार्य से बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर जा रहे थे। तभी हायर कंपनी के पास सामने से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।