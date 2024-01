Nothing Phone (2) पर मिल रही है 10 हजार रुपये की बम्पर छूट, हाथ से न जानें दे ये सुनहरा मौका

Bumper Discount on Nothing Phone 2 : गणतंत्र दिवस पर ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के Republic Day 2024 सेल में कस्टमर्स को कई इलेक्ट्रानिक डिवाइस और स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इसी कड़ी में नथिंग ने फ्लिपकार्ट की इस सेल में अपने स्मार्टफोन Nothing Phone 2 को लिस्ट किया है। इस फोन के 12GB रैम और 128 GB वेरिएंट पर 10 हजार रुपये तक जबर्दस्त छूट मिल रही है।