Defamation Case : अब पीएम मोदी पर मानहानि का केस करेंगी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। मानहानि केस (Defamation Case) में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेसी भड़के हुए हैं। पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वार-पलटवार का दौर जारी है। इस बीच तेलंगाना से आने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी (Renuka Chowdhary) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर उन्हें शूर्पणखा बुलाने का आरोप लगाया है।

This classless megalonaniac referred to me as Surpanakha on the floor of the house.

I will file a defamation case against him. Let's see how fast courts will act now.. pic.twitter.com/6T0hLdS4YW

— Renuka Chowdhury (@RenukaCCongress) March 23, 2023