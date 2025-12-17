अब एनडीए में भी ‘VB G RAM G’ बिल का विरोध, केंद्र सरकार के सहयोगी दल ने जतायी इस बात की चिंता

‘VB G RAM G’ Bill Controversy: केंद्र सरकार ने मंगलवार को MNREGA की जगह लाए गए विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया था। जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया है। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गरीबों का अधिकार छीनने वाला बताया। इस बीच, केंद्र सरकार के सहयोगी दल टीडीपी ने भी नए बिल को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं।

दरअसल, एनडीए में शामिल टीडीपी ने ‘VB G RAM G’ बिल में योजना का खर्च राज्यों पर डाले जाने की बात का विरोध किया है। पार्टी सांसद लवु श्री कृष्ण देवरयालु का कहना है कि कुछ सालों से हितधारकों में विचार चल रहा था। उनका मानना था कि मनरेगा में संशोधन करने और बेहतर बनाने की जरूरत है। इन विचारों के आधार पर संसद के बाहर और अंदर बदलाव किए गए। जैसे काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से आंध्र प्रदेश नकदी संकट झेल रहा है। बीते डेढ़ सालों से वह कई योजनाओं पर सरकार के साथ काम कर हैं और जब भी उन्होंने मदद मांगी है, केंद्र सरकार ने आगे आकर उनकी मदद की है। तो उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा।

टीडीपी के प्रवक्ता एन विजय कुमार का कहना है कि उनकी पार्टी योजना के इस नए वर्जन का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि वह 40 फीसदी भुगतान के प्रावधान को लेकर केंद्र सरकार से दोबारा विचार करने के लिए कहेंगे। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को लोकसभा में पेश किया था, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास कराया गया।