अब रेलवे स्टेशनों पर भी तौला जाएगा का सामान, वजन ज्यादा हुआ तो यात्रियों को भरना पड़ेगा जुर्माना!

Railway New Luggage Rules: भारत में लंबी यात्रा और सस्ती यात्रा के लिए लोगों के ट्रेन के बेहतर विकल्प है, जिससे वह बिना ज्यादा झंझट के यात्रा करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को अपने सामान के लिए नियम कानून की कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती। हालांकि, अब ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान को ले जाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों के सामानों को तौला जाएगा और वजन ज्यादा होने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों के सामान को तौलने के नियम प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से लागू करने जा रहा है। इन रेलवे स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां यात्रियों का बैग तोला जाएगा। जिसके बाद ही प्लेटफार्म पर एंट्री मिलेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बैग का वजन ही नहीं बल्कि साइज भी चेक किया जाएगा। अगर किसी यात्री के बैग का साइज ज्यादा बड़ा है और वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी वजन कम होने के साथ-साथ छोटे साइज वाले बैग ही यात्रियों को ले जाने होंगे, नहीं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।

रेलवे क्यों लागू कर रहा है ये नियम

लगेज से जुड़े इस नियम को लेकर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई बार यात्री अपने साथ इतना ज्यादा सामान लेकर जाते हैं जिससे कोच के अन्य यात्रियों को समस्या होती है। ज्यादा लगेज के कारण सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर सकता है।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की क्लास के हिसाब से फ्री लगेज की सीमा तय

रेलवे के नए नियमों के अनुसार, तय सीमा से 10 किलो तक ज्यादा सामान ले जाने की छूट होगी, लेकिन उससे ज्यादा वजन होने पर यात्रियों को स्टेशन पर जाकर लगेज बुक करना होगा। अगर किसी यात्री के पास बुकिंग से ज्यादा सामान पाया जाता है तो उसे पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा। यह सामान्य दर से डेढ़ गुना ज्यादा होगा। आइये जानते हैं कौन-से क्लास में कितने वजन का लगेज ले जा सकेंगे यात्री।

1- फर्स्ट एसी में यात्री 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।

2- सेकंड एसी में यात्री 50 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।

3- थर्ड एसी में यात्री 40 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।

4- स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं।

5- जनरल और सेकंड सिटिंग वाले लोग 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।