  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर नहीं कर सकता है कब्जा : सीएम योगी

अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर नहीं कर सकता है कब्जा : सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जब से कार्य करना प्रारंभ किया है, तब से जनपद महराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफेलाइटिस समाप्त हो चुका है, अब बच्चे काल-कवलित नहीं होते। अब यहां मेडिकल कॉलेज भी क्रियाशील है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

महराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने ₹208 करोड़ की लागत से 79 परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब से उत्तर प्रदेश में कार्य करना प्रारंभ किया है, तब से महराजगंज में भी विकास और परिवर्तन की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। परिवर्तन के इस प्रवाह में आज जनपद में ₹208 करोड़ से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र एवं टूलकिट भी वितरित किए गए। पूर्ण विश्वास है कि महराजगंज की विकास यात्रा बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलती रहेगी।

पढ़ें :- जनता पर महंगाई की पड़ रही दोहरी मार: दूध के बाद महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, महंगी होगी माल ढुलाई, यात्रा करने में भी खर्च करना होगा ज्यादा रुपया

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जब से कार्य करना प्रारंभ किया है, तब से जनपद महराजगंज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इंसेफेलाइटिस समाप्त हो चुका है, अब बच्चे काल-कवलित नहीं होते। अब यहां मेडिकल कॉलेज भी क्रियाशील है। साथ ही कहा, विकास की पहली शर्त है अच्छी सड़कें। गोरखपुर से सोनौली तक फोर-लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। जिस दूरी को तय करने में पहले दो घंटे लगते थे, उसे अब 45 से 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

उन्होंने आगे कहा, अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता। बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने और गौ माता की हत्या करने का दुस्साहस अब कोई नहीं कर सकता। जब हम एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्रवाह को रोक नहीं सकती और आपके आगे बढ़ने के क्रम को बाधित नहीं कर सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश में सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। डबल इंजन सरकार ने वनटांगिया गांवों से जुड़े लोगों को उनका अधिकार देकर सम्मानजनक रूप से आगे बढ़ने के लिए जमीन का पट्टा भी उपलब्ध कराया है। साथ ही, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया है।

 

पढ़ें :- अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की ‘पर्ची’ भी ऊपर से आएगी?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सपा प्रवक्ता के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज को पहुंची ठेस, सपा मुखिया को मांफी मांगकर कर पश्चाताप कर लेना चाहिये: मायावती

सपा प्रवक्ता के ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज को पहुंची ठेस, सपा...

Video-महिला गजब की दिलेरी देख बाइक सवार चोरों के छूटे पसीने, बैग छोड़कर हुए रफूचक्कर, लोग बोले -असली शेरनी तो ये है

Video-महिला गजब की दिलेरी देख बाइक सवार चोरों के छूटे पसीने, बैग...

अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर नहीं कर सकता है कब्जा : सीएम योगी

अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर नहीं कर सकता है...

Video-बरेली के होटल ताज में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा मुस्लिम युवक, हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाकर काटा हंगामा,आरोपी हिरासत में

Video-बरेली के होटल ताज में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पकड़ा मुस्लिम...

अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके विभागों की ‘पर्ची’ भी ऊपर से आएगी?

अखिलेश यादव, बोले-उप्र में मंत्रियों के नाम के बाद, अब क्या उनके...

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 'सुप्रीम' झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने वाला दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 'सुप्रीम' झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित...