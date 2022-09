अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा, कोर्ट 15 सितंबर को करेगा सुनवाई

यूपी (UP) की मस्जिदों में मालिकाना हक (Ownership Of Mosques) को लेकर आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद (Badaun's Jama Masjid)के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है। इसे लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट (Civil Judge Senior Division First) के यहां वाद दाखिल किया गया है।