  3. Nowgam Police Station Blast : गृह मंत्रालय ने कहा-सैंपल लेने के दौरान हुआ विस्फोट, धमाके के कारणों की जा रही है जांच

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन (Nowgam Police Station) में हुए विस्फोट पर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बयान जारी किया है। सरकार ने बताया कि धमाके में नौ लोगों की जान चली गई, जबकि 27 पुलिसकर्मी, दो राजस्व अधिकारी और तीन नागरिक घायल हुए हैं। नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय (Home Ministry)  के संयुक्त सचिव (जम्मू-कश्मीर प्रभाग) प्रशांत लोखंडे (Joint Secretary Jammu and Kashmir Division Prashant Lokhande) ने बताया कि धमाके से पुलिस स्टेशन (Police Station) की इमारत और आसपास की कुछ संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने किसी भी तरह की कयासबाजी से बचने की अपील की है।

पढ़ें :- Nowgam Police Station Blast : धमाके की कहानी जानें प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी, चारों ओर लाशें बिखरी थीं...हर तरफ धुआं ही धुआं'

उन्होंने बताया कि कल रात लगभग 11:20 बजे, नौगाम पुलिस स्टेशन (Nowgam Police Station) के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट हुआ। एक आतंकी मॉड्यूल (Terrorist Module) की जांच के दौरान, विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था और पुलिस स्टेशन के एक खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच की मानक प्रक्रिया के तहत विस्फोटक के सैंपल लिए जा रहे थे। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने के दौरान आकस्मिक विस्फोट हुआ।

धमाके में कई लोगों की मौत- प्रशांत लोखंडे

गृह मंत्रालय (Home Ministry)  के संयुक्त सचिव (जम्मू-कश्मीर प्रभाग) प्रशांत लोखंडे (Joint Secretary Jammu and Kashmir Division Prashant Lokhande)  ने बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों को अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण उनके सैंपल को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही थी। हालांकि, प्रक्रिया के दौरान अचानक हुए धमाके में कई लोगों की जान चली गई।

पुलिस स्टेशन में धमाके की जांच जारी

पढ़ें :- कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट पर जताया दुख, बोले- केंद्र सरकार जवाबदेही से नहीं भाग सकती

उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल हुए लोगों को तुरंत चिकित्सा के लिए ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। सरकार इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है।’

