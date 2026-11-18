Nvidia Hopper chips : एनवीडिया (NVDA) अब चीन को लाइसेंस प्राप्त ‘हॉपर’ डेटा सेंटर उत्पाद नहीं भेजना बंद कर दिया है। जबकि पिछले साल उसे अमेरिकी सरकार से इस उत्पाद का एक वर्ज़न चीन में बेचने की मंज़ूरी मिल गई थी। एनवीडिया की अंतरिम सीईओ कोलेट क्रेस के अनुसार, वित्तवर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में चीन को लाइसेंस प्राप्त हॉपर प्रोडक्ट्स की $2.4-बिलियन की बिक्री की गई।

हालाँकि, क्रेस्स ने कहा कि कंपनी के भविष्य के आउटलुक में “कोई भी लाइसेंस्ड हॉपर डेटा सेंटर उत्पाद शामिल नहीं हैं, और अब हम चीन में लाइसेंस्ड हॉपर डेटा सेंटर उत्पादों की शिपिंग नहीं कर रहे हैं।”

क्रेस्स ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि शिपमेंट क्यों बंद किए जा रहे हैं। यह बदलाव एनवीडिया द्वारा कई सालों तक की गई लॉबिंग के बाद आया है; कंपनी के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग चीनी बाज़ार तक पहुँच बनाए रखने के ज़बरदस्त समर्थक रहे थे।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका उन देशों को होने वाले चिप निर्यात पर कड़ी नज़र रख रहा है, जहाँ डेटा सेंटर्स के ज़रिए चीनी कंपनियाँ एडवांस्ड AI चिप्स तक रिमोट एक्सेस पा सकती हैं।

एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि बोर्ड को इस बात का एहसास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ बाज़ार को बदल रही हैं, और कंपनी के अगले CEO को “इन हालात में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा।”