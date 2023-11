ODI World Cup IND Vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराया, जड़ेजा ने झटके सबसे ज्यादा विकेट

ODI World Cup IND Vs SA: वनडे विश्व कप के 37वें मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत हुई। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 326 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस स्कोर का पीछा करते हुए खराब शुरूआत की। भारतीय गेंदबाजों के आगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एक के बाद एक कर पवेलियन लौटते गए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जड़ेजा ने झटके हैं। उन्होंने पांच विकेट लिए हैं। इसके साथ ही कुलदीप यादव ने दो विकेट लिया। इसके साथ ही मोहम्मद शमी ने दो और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया।

Jadeja shines in Kolkata & how 😎

The joy of taking 5 wickets in World Cup match 😃#TeamIndia register their 8th consecutive win in #CWC23 👏👏#MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/cd2HfMEfhy

— BCCI (@BCCI) November 5, 2023