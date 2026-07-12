  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. फिल्मी सीन की तरह, थार से बांधकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, 300 मीटर तक घसीटा

फिल्मी सीन की तरह, थार से बांधकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, 300 मीटर तक घसीटा

ओडिशा के बालासोर जिले में एटीएम लूट की एक हैरान करने वाली कोशिश सामने आई है। तुड़ीगड़िया बाजार स्थित इंडिया1 एटीएम को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने पहले कियोस्क का दरवाजा तोड़ा और फिर पूरी मशीन को महिंद्रा थार SUV से बांधकर उखाड़ ले गए

By Harsh 
Updated Date

ओडिशा के बालासोर जिले में एटीएम लूट की एक हैरान करने वाली कोशिश सामने आई है। तुड़ीगड़िया बाजार स्थित इंडिया1 एटीएम को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने पहले कियोस्क का दरवाजा तोड़ा और फिर पूरी मशीन को महिंद्रा थार SUV से बांधकर उखाड़ ले गए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी वे एटीएम में रखा कैश नहीं निकाल सके और मशीन को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए।

पढ़ें :- Video-मोबाइल चुराना पड़ा भारी, यात्रियों ने हाथ पकड़ लिया, चोर अगले स्टेशन तक ट्रेन से लटककर करता रहा सफर

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर रात करीब दो बजे तीन से चार बदमाश काले रंग की थार से एटीएम कियोस्क पहुंचे। उन्होंने रस्सी की मदद से एटीएम को गाड़ी से बांधा और उसे जड़ से उखाड़ लिया। इसके बाद मशीन को सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे। बीच रास्ते में रस्सी टूट गई, जिसके बाद आरोपियों ने एटीएम को गाड़ी में रखने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। आखिरकार उन्होंने दोबारा रस्सी बांधी और मशीन को आगे तक घसीटते रहे।

पुलिस के अनुसार, बदमाश सुनसान स्थान पर पहुंचकर एटीएम तोड़कर उसमें रखा कैश निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। एटीएम में मौजूद एक भी रुपये तक वे नहीं पहुंच सके। करीब 300 मीटर दूर क्षतिग्रस्त हालत में मशीन को छोड़कर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एटीएम को बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उप लोकायुक्त ने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर व पत्नी से मांगा जवाब, आजाद अधिकार सेना ने की थी शिकायत

उप लोकायुक्त ने ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर व पत्नी से मांगा...

फिल्मी सीन की तरह, थार से बांधकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश, 300 मीटर तक घसीटा

फिल्मी सीन की तरह, थार से बांधकर ATM उखाड़ ले गए बदमाश,...

Ram Mandir Donation Theft Case : नृपेंद्र मिश्रा ,बोले- 22 जुलाई को सीईओ नियुक्ति का हो सकता है अहम फैसला, उसी के अनुसार संचालित होगी ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था

Ram Mandir Donation Theft Case : नृपेंद्र मिश्रा ,बोले- 22 जुलाई को...

वैशाली में रास्ते के विवाद ने ली दो जानें, छुट्टी पर आए सेना के जवान और पिता की गोली मारकर हत्या

वैशाली में रास्ते के विवाद ने ली दो जानें, छुट्टी पर आए...

मुस्लिम पति पत्नी ने हिन्दू महिला को घर में बंधक बनाकर जबरन कराया धर्म परिवर्तन, मौलवी ने निकाह पढ़ने से किया इंकार, पति पत्नी गिरफ्तार

मुस्लिम पति पत्नी ने हिन्दू महिला को घर में बंधक बनाकर जबरन...

रेप केस में जमानत मिलते ही आरोपी ने पत्नी-बच्चे समेत 6 लोगों ​की हत्या कर दी, पीड़िता ​और उसके परिवार को भी मौत...

रेप केस में जमानत मिलते ही आरोपी ने पत्नी-बच्चे समेत 6 लोगों...