UP News : अफसर सांसदों और विधायकों का फोन नंबर कर लें सेव, नहीं तो होगा सख्त एक्शन

UP News : यूपी (UP) में जनप्रतिनिधियों का फोन न उठाने की शिकायतों को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) अफसरों पर सख्त हो गई है। आए दिन इसकी शिकायतें जनप्रतिनिधियों के तरफ से की जा रही थीं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों (MPs and Legislators) का फोन न उठाना अब अधिकारियों को भारी पड़ सकता है।