ओम प्रकाश राजभर के नेता का सनसनीखेज खुलासा: मुरादाबाद के नगर निगम के अधिकारीयों पर 16 करोड़ के साथ साथ कई घोटालो का आरोप

मुरादाबाद:- नगर निगम मुरादाबाद में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अवैध वसूली के खिलाफ अब सियासी बवाल मच गया है. सुहेलदेव समाज पार्टी ने निगम प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए 28 सूत्रीय ज्ञापन जिलाध्यक्ष अधिकारी के नाम एसीएम को सौंपा है. पार्टी ने निगम में फैले भ्रष्टाचार की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है. नियुक्तियों में घोटाला, नगर निगम कार्यालय में कार्यरत नगर निगम कर्मचारी अध्यक्ष और टैक्स इंस्पेक्टर सुभान की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया हैं. सुभान और उसकी टीम पर 16 करोड़ के टैक्स रशीद घोटाला करने के भी आरोप लगे हैं साथ ही नगर निगम में भर्ती, ठेकों, टैक्स वसूली और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं तक में बड़े पैमाने पर घोटाले को लेकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भेजा गया हैं.

सुहेलदेव समाज पार्टी के पदाधिकारीयों को जिलाध्यक्ष अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर नगर निगम में हो रहे घोटाले को लेकर ज्ञापन देने जाना था. लेकिन प्रशासन ने सुहेलदेव समाज पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन लिया. पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने नगर निगम कार्यालय में कार्यरत नगर निगम कर्मचारी अध्यक्ष और टैक्स इंस्पेक्टर सुभान की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाया हैं तो वहीं 16 करोड़ के टैक्स रशीद घोटाला करने के आरोप भी टैक्स की टीम पर लगाये हैँ. नगर निगम में भर्ती, ठेकों, टैक्स वसूली और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं तक बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं. ज्ञापन में नगर निगम प्रशासन पर दर्जनों संगीन आरोप लगाए गए हैं. शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और परिसंपत्तियों की जांच की मांग की हैं. लगभग 600 भर्तियों में प्रति व्यक्ति 2 लाख तक की रिश्वत के आरोप, 87 सफाईकर्मियों की भर्ती में 1 से 1.5 लाख तक की वसूली का खुलासा, अवैध इंस्टालेशन रैकेट यूनिपोल, होर्डिंग्स और क्लोज लगाने के नाम पर रिश्वत लेकर हजारों अवैध इंस्टालेशन, अवैध वसूली और टैक्स घोटाला हाउस टैक्स निरीक्षकों पर मनमानी वसूली और बाहरी लोगों से काम कराने के आरोप, साथ ही जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में भी रिश्वतखोरी और दलाली की शिकायतें, दुकान आवंटन में धांधली सरकारी दर 1 से 1.5 लाख की जगह 6 से 8 लाख तक वसूली दुकानदारों से 7 लाख तक जमा कराने की धमकी और बैंक लोन सुविधा बंद करने का मामले की मांग की हैं.

अपर नगर आयुक्त पर भी लगे भ्रष्टाचार के आरोप :-

इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह पर भूमि गबन, मेला शुल्क घोटाला, वक्फ संपत्तियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. पार्टी ने अजीत सिंह की परिसंपत्तियों की स्वतंत्र जांच की मांग की है. मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल से नगर निगम मुरादाबाद में फैले भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला सड़क से विधानसभा तक उठाया जाएगा और जनांदोलन चलाया जाएगा.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद