  3. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले PM मोदी, ‘हम सौहार्द और एकता की भावना को सुदृढ़ बनाएं, जो देश को एक सूत्र में पिरोती है’

Partition Horrors Remembrance Day: 79वां स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी आज पूरा भारत 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा है। इस मौके पर देश उन लोगों को याद कर रहा है, जिन्होंने विभाजन के समय कई तरह मुसीबतों से लड़ना पड़ा है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने विभाजन के दंश को झेलने वाले लोगों को याद करते हुए देशवासियों से सौहार्द और एकता की भावना को सुदृढ़ की अपील की है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से देश के बंटवारे की त्रासदी को याद कर रहा है। यह हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान असंख्य लोगों द्वारा झेले गए दुख और पीड़ा को स्मरण करने का दिन है। यह दिन उनके साहस और आत्मबल को सम्मान देने का भी अवसर है। इन्होंने अकल्पनीय कष्ट सहने के बाद भी एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया।”

उन्होंने आगे लिखा, “विभाजन से प्रभावित ज्यादातर लोगों ने ना सिर्फ अपने जीवन को फिर से संवारा, बल्कि असाधारण उपलब्धियां भी हासिल कीं। यह दिन हमें अपनी उस जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है कि हम सौहार्द और एकता की भावना को सुदृढ़ बनाए रखें, जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर रखती है।” बता दें कि 14 अगस्त 1947 यह वो तारीख थी, जो भारत के लिए सबसे पीड़ादायक इतिहास की गवाह बनीं। इसी तारीख को अखंड भारत दो हिस्सों में बंटा था और एक नए इस्लामिक देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के दौरान न सिर्फ लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, बल्कि हजारों लोगों की हत्या भी कर दी गयी।

