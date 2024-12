लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश; विरोध में विपक्ष का जोरदार हंगामा

'One Nation, One Election' bill introduced in Lok Sabha: आज आखिरकार संविधान संशोधन 129 वां बिल और यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को संसद के निचले सदन में पेश कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है।