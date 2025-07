one plus ने भारत में लॉंच किया 2 स्मार्टफोन , जानिए क्या है फीचर

वन प्लस ने इंडिया में 2 स्मार्ट फोन लॉंच किया है । कंपनी ने एक इवैंट रखा जिसका नाम one plus summer launch event है ।इसी इवैंट में वन प्लस भारत में 2 स्मार्टफोन लाया है। इस कंपनी ने ऑफिशियल टीजर लॉंच किया है जिसमें पता चला है कि one plus के दो स्मार्ट फोन लॉंच होंगे । इनके नाम one plus nord 5 और Nord CE 5 होंगे । इसके साथ ही कंपनी BUDS 4 भी लॉंच करने जा रही है । इसका launching विडियो आप one plus india के यूट्यूब चैनल पर 2 बजे से देख सकते हैं।