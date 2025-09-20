उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

Udhampur Encounter: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। जिले के ऊंचे इलाकों में एक दूरदराज के जंगली इलाके में सेना और पुलिस द्वारा आतंकवादियों की संयुक्त तलाश शुरू की थी। इस दौरान मुठभेड़ में गंभीर रूप से जवान घायल हो गया था। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सेना ने कम से कम तीन आतंकियों को घेर रखा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए एक सैनिक की शनिवार तड़के उस समय मौत हो गई जब सेना और पुलिस ने उधमपुर जिले के ऊंचे इलाकों में एक दूरदराज के जंगली इलाके में आतंकवादियों की तलाश में संयुक्त अभियान फिर से शुरू किया। उन्होंने आगे कहा कि सैनिक शुक्रवार देर शाम उस समय घायल हो गया जब आतंकवादियों ने उधमपुर के डुडू-बसंतगढ़ इलाके और डोडा के भद्रवाह में सेओज धार वन सीमा पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के संयुक्त तलाशी दल पर गोलीबारी की।