सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ रचा इतिहास, स्मृति मंधाना को भी किया पीछे

नई दिल्ली। भारत की स्टार ओपनिंग बल्लेबाज़ शैफाली वर्मा (Opening batsman Shafali Verma) ने स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को पीछे छोड़कर टी-20 में भारत की महिला टीम के लिए सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ़ 21 साल की उम्र में, वर्मा ने अपना आठवां प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर (winning the Player of the Match) यह उपलब्धि हासिल की है। अब वह सिर्फ़ मिताली राज (12) और हरमनप्रीत कौर (11) के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

शैफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन में श्रीलंका के खिलाफ़ 34 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। उनकी इस शानदार पारी में 11 चौके और एक छक्का शामिल था, जो उनके विस्फोटक बैटिंग स्टाइल को दिखाता है। भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की और अब पांच मैचों की सीरीज़ में 2-0 से आगे है। मिताली राज के नाम महिला T20 इंटरनेशनल (WT20I) में भारत के लिए सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ़ द मैच (player of the match) अवॉर्ड का रिकॉर्ड है, उन्होंने 2006 से 2019 के बीच खेले गए 89 मैचों में 12 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। उनके बाद हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने 184 मैचों में 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। शैफाली वर्मा अभी 92 मैचों में आठ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मैच के बाद वर्मा ने कहा कि शुरुआत में गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी, इसलिए मैंने लेने की कोशिश की। कोच ने भी मुझे बताया कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे खेलना है। उन्होंने शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की। यह एक अच्छी पारी थी। मुझे पता है कि अगर मैं गेंद को ज़मीन पर खेलूंगी तो रन बना सकती हूं।