Operation Ajay : इजरायल-हमास जंग के बीच स्वदेश पहुंचा 235 भारतीयों का एक और जत्था

Israel Hamas War : इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास (Palestinian terrorist Hamas) के बीच युद्ध जारी है। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से चले जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। जिसके बाद इजरायल की ओर से जमीनी कार्रवाई किए जाने की आशंका तेज हो गई है। इजरायल में बनी असामान्य परिस्थितियों के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन अजय’ (“Operation Ajay”) की शुरुआत की है। इसके तहत इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी (Repatriation of Indian citizens) कराई जा रही है। आज 235 भारतीयों का एक और जत्था राजधानी पहुंच चुका है। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह (Minister of State for External Affairs Rajkumar Ranjan Singh) भारतीयों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंचा।

इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट शुक्रवार की शाम करीब 5.35 बजे तेल अवीव के उड़ान भरी थी। इजरायल में करीब 18000 भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। भारत सरकार ने बुधवार को ‘ऑपरेशन अजय’ की शुरुआत की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वे प्रतिबद्ध हैं।