OPPO Reno 17 Pro : 9 नवंबर को लॉन्च होंगे OPPO के ये फोन, जानें कैमरा और डिस्प्ले के साथ कीमत

OPPO Reno 17 Pro : OPPO चीन में अपनी अगली पीढ़ी की Reno सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में एक टीज़र के ज़रिए आधिकारिक तौर पर OPPO Reno 17 सीरीज़ की लॉन्च तारीख की पुष्टि कर दी है। यह सीरीज़ 9 नवंबर, 2026 को पेश की जाएगी, हालाँकि टीज़र में आने वाले फ़ोन के डिज़ाइन या स्पेसिफ़िकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ वह सब कुछ है जो हमें अब तक इस आने वाली स्मार्टफ़ोन सीरीज़ के बारे में पता है। ज से ही ये अपकमिंग 5जी फोन चीन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गए हैं जिन्हें 9 नवंबर से खरीदा जा सकेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना लॉन्च के बाद जनवरी 2027 में ओपो रेनो 17 और रेनो 17 प्रो इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं।

पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा

पिछले लीक के अनुसार, दोनों स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा हो सकता है। स्टैंडर्ड OPPO Reno 17 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर होने की उम्मीद है, जबकि Reno 17 Pro में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8550 चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है।

बैटरी

बैटरी क्षमता भी इसका एक मुख्य आकर्षण हो सकती है। स्टैंडर्ड मॉडल में 8,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि प्रो वेरिएंट में 7,200mAh की बैटरी हो सकती है।

ऑक्टा-कोर प्रोसेसर

OPPO Reno 17 की बात करें तो इस 5जी फोन को Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर लॉन्च किया जा सकता है। यह 4नैनोमीटर फेब्रिकेशन्स पर बना ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो 1.84गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.8गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक स्पीड पर रन करने की क्षमता रखता है। इस मोबाइल को लेटेस्ट एंड्रॉयड 17 पर लाया जा सकता है जिसके साथ फोन में ColorOS 17 देखने को मिल सकता है।