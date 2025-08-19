पीएम मोदी की विपक्ष से अपील- सभी राधाकृष्णन का करें समर्थन, ताकि सर्वसम्मति से चुनाव हो

Vice President Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ गठबंधन नेताओं ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल वह एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नेविपक्ष समेत सभी दलों से एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के सर्वसम्मति से चुने जाने की अपील की। उन्होंने राधाकृष्णन के जनसेवा भरे जीवन की भी सराहना की।

एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विभिन्न दलों, खासकर विपक्ष से राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सर्वसम्मति से चुनाव हो। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं, का एनडीए सांसदों से परिचय कराया और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया।

रिजिजू ने कहा कि 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने किसी भी विवाद या कलंक से दूर एक सादा जीवन जिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी। भाजपा नीत राजग को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में राधाकृष्णन की जीत निश्चित है, क्योंकि विपक्षी भारतीय ब्लॉक से संकेत मिल रहे हैं कि वह अपना उम्मीदवार उतारेगा और मुकाबला कराएगा।