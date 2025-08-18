CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

  1. हिन्दी समाचार
New Delhi: इंडिया एलायंस के सांसदों ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने भाजपा और भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट चोरी' के आरोप लगाए। इस बीच विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। उपसभापति हरिवंश ने कहा, 'कृपया सदन को चलने दें। यह शून्यकाल है।'

चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कनिमोझी और अन्य सहित इंडिया एलायंस के सांसद शामिल हुए। उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए। सूत्रों की मानें तो विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस पर लेकर जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ‘अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने (महाभियोग के बारे में) कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं।’

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ‘मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जब ममता जी विधानसभा चुनाव हार गई थीं, तब चुनाव आयोग सीधे एसओ से बात कर रहा था, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था।’ उन्होंने कहा, ‘अनुराग ठाकुर ने कन्नौज के बारे में भी कुछ कहा था। लेकिन अगर पहले ठाकुर, ठाकुर अनुराग जोड़ दिया जाए, तो मतलब बदल जाता है। हमारी माँग बस इतनी है कि जाति के आधार पर बीएलओ की नियुक्ति न करें। जाति के आधार पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न करें। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जब ममता जी विधानसभा चुनाव हार गई थीं, तब चुनाव आयोग सीधे एसओ से बात कर रहा था, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था।’

