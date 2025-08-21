  1. हिन्दी समाचार
  3. विपक्ष के उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी से मुलाक़ात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सैयद नसीर हुसैन तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी जी भी मौजूद रहे।

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, विपक्षी दलों की तरफ़ से उप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी जी आज मुझसे मुलाक़ात करने आए थे। चुनाव की रणनीति और देश में अभी जो हालात चल रहे हैं, उसपर हमारी लंबी चर्चा हुई। ये चुनाव गुप्त मतदान के तहत होता है, इसमें व्हिप नहीं चलता है। मैं सभी दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि देशहित में सभी जस्टिस रेड्डी के लिए वोट करें, जिससे हमें एक निष्पक्ष उप राष्ट्रपति मिल सके।

वहीं, इस दौरान जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और उप राष्ट्रपति का कार्यालय भी कोई राजनीतिक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया है और आज मैं धन्यवाद करने अरविंद केजरीवाल जी के पास आया था।

 

 

