ओवैसी बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार, पर सीमांचल को लेकर रख दी ये शर्त

Patna: बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पांच सीटें अपने नाम की। उनकी पार्टी ने 2020 के चुनाव में भी इतनी सीटें जीती थीं, जिससे सीमांचल में कुछ हद तक एआईएमआईएम का दबदबा नजर आता है। ओवैसी की पार्टी इस समय किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन, एआईएमआईएम चीफ ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बशर्त समर्थन देने की बात कही है।

किशनगंज में आयोजित एक जनसभा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा, “…पटना में नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार के लोगों ने उन्हें अधिकार दिया है। हम उन्हें अपना पूरा सपोर्ट देंगे, बशर्ते वह सीमांचल के लोगों के साथ न्याय करें और यहां कट्टरपंथ को बढ़ने न दें। और जब न्याय मांगा जाएगा, तो वह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होगा; हमारे हिंदू भाई, दलित भाई और आदिवासी लोग भी सीमांचल की धरती पर रहते हैं। मजलिस उन सभी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रही है।”

एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा, “…अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, AIMIM को जो भी वोट मिले हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं कि यही वो पार्टी है जो हमारी लड़ाई लड़ेगी… मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी पांच MLA बिहार विधानसभा में गरीबों और लोगों की आवाज उठाएंगे।”