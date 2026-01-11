‘भारत का PM सिर्फ़ एक हिंदू ही बनेगा’ टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार, कहा- हिमंत बिस्वा सरमा की सोच पाकिस्तान जैसी

Owaisi vs Sarma : असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग छिड़ गयी है। ओवैसी ने हाल में कहा था कि भविष्य में एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जिस पर सरमा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा। जिसके बाद नया सियासी घमासान छिड़ गया है। ओवैसी ने असम के सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सोच पाकिस्तान जैसी है।

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंत बिस्वा सरमा पर पलटवार करते हुए कहा, “वह अपने दिमाग से ‘ट्यूबलाइट’ हैं। उन्होंने संविधान की कसम खाई है, लेकिन क्या उन्हें पता भी है कि उसमें क्या लिखा है? हिमंत बिस्वा सरमा की सोच पाकिस्तान जैसी है। पाकिस्तान के संविधान में सिर्फ़ एक ही समुदाय का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे देश में, बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, और वह हिमंत बिस्वा सरमा से कहीं ज़्यादा समझदार और पढ़े-लिखे थे।”

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आगे कहा, “दुख की बात है कि कुछ लोग न तो संविधान को समझते हैं और न ही उसकी भावना को। यह देश किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है – यही इसकी खूबसूरती है। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनकी भी यहाँ जगह है। उनकी सोच छोटी है, और वह छोटी-छोटी बातें करते हैं।” बता दें कि दिन पहले सरमा ने कहा था कि संवैधानिक रूप से भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है…उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा।