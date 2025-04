Pahalgam Attack: पीएम आवास पर चल रही CCS की बैठक खत्म, अमित शाह, राजनाथ सिंह, डोभाल समेत अन्य लोग रहे शामिल

Pahalgam Attack: पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में केंद्र सरकार हमले की जानकारी दी।

वहीं, इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर 7, लोक कल्याण मार्ग पर सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। बताया जा रहा है कि, इस उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। अब से कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक ब्रीफिंग की जाएगी।

In the wake of the terrorist attack in Pahalgam, chaired a meeting of the CCS at 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/bZj5gggp5l

— Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2025