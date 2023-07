Pakistan Blast Video-पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जोरदार ब्लास्ट, 20 की मौत और 150 लोग घायल

नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) इलाके में जोरदार धमाके की खबर सामने आई है, जिसकी जद में आकर 150 से ज्यादा लोगों के जख्मी हो चुके हैं, तो वहीं 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। फिलहाल, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जहां उनका उपचार जारी है, लेकिन अभी तक यह बात प्रकाश में नहीं आ पाई है कि आखिर यह हमला किस वजह से हुआ है? यह हमला किसी ने करवाया है या फिर किसी चूक की वजह से मौके पर मौजूद लोगों को इस भयावह मंजर का सामना करना पड़ा है। वहीं, माना जा रहा है कि हमले की अंतिम रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद मृतकों और घायलों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है।

#BREAKING: Over 20 killed and 150 injured in a suicide blast targeting Workers Convention of Jamiat Ulema-e-Islam in Khar of Bajaur District or Khyber Pakhtunkhwa. More details are awaited. Rescue ops underway.

pic.twitter.com/jQ5B1yTEaY

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 30, 2023