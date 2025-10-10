भारत-अफगानिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, विदेश मंत्री बोले- बड़ी कुर्बानियों के बाद भी अफगान हमारे दुश्मन

Pakistan unhappy with India-Afghanistan friendship: अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताक़ी गुरुवार को भारत की एक सप्ताह की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताक़ी की 9-16 अक्टूबर तक की यात्रा, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद से काबुल से नई दिल्ली आने वाला पहला उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। भारत और अफगानिस्तान की इस दोस्ती को लेकर पड़ोसी पाकिस्तान को मिर्ची लगने लगी है।

दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान ने हमेशा भारत का समर्थन किया है और हमारे साथ दुश्मन की तरह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी विदेश मंत्री आसिफ ने कहा कि अफगान ‘कल, आज और कल हमेशा भार के साथ खड़े रहे हैं। अफगान लोग ऐतिहासिक रूप से भारत के करीब रहे हैं और पाकिस्तान के प्रति दुश्मन रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद ने दशकों तक अफगान शरणार्थियों की मदद की है।’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दीं, लेकिन इसके बाद भी वह हमारे साथ खड़े नहीं रहे। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को पनाह देने का फैसला लिया था। लेकिन, पाकिस्तान को उसकी मदद का फल नहीं मिला। इस दौरान आसिफ ने पाकिस्तान की पूर्व सरकारों की भी जमकर आलोचना की।