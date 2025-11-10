पाकिस्तानियों के पास कम होता है दिमाग’, सचिन की बात सुन सीमा हैदर ने दिया ये जवाब

सीमा और सचिन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है ।पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पूरी तरह हिन्दुस्तानीयों के रंग में रंग चुकी हैं । सीमा सचिन का प्यार अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि प्रेम सरहदों के नहीं मानता है तो सीमा हैदर ने इस कहावत को सच करके दिखाया और अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भारत आ गईं। पहले से शादीशुदा और चार बच्चों की मां सीमा हैदर ने सचिन मीणा के के साथ शादी रचाई और ये कपल एक बच्चे का माता-पिता है। कपल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनके वीडियोज वायरल होते हैं।अब सचिन मीणा का पत्नी सीमा हैदर के साथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है चर्चा का विषय बना हुआ है।

खेत में पहुंचे सचिन मीणा और सीमा हैदर

बता दें सचिन मीणा और सीमा हैदर खेत पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीमा हैदर साग तोड़ती हैं। तभी सचिन मीणा कहते हैं, ‘सही कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोगों में दिमाग कम है.’ उनकी इस बात को सुनकर सीमा हैदर कहती हैं, ‘पाकिस्तान के लोगों में दिमाग कम होगा, मैं तो हिंदुस्तानी हूं.’ इसके बाद वह गुनगुनाने लगती हैं ‘फिर भी दिल है हिंदुस्तानी.’ सचिन मीणा और सीमा हैदर का ये वीडियो सामने आते ही काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

सीमा हैदर और सचिन मीणा में अच्छी बॉन्डिंग

इसके साथ ही बता दें सीमा हैदर और सचिन मीणा का ऑनलाइन गेम पब जी के माध्यम से एक-दूसरे से परिचय हुआ. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को अपना दिल दे दिया. दोनों में इतनी तगड़ी मोहब्बत हुई कि सीमा हैदर ने सचिन के लिए अपना देश पाकिस्तान और फैमिली छोड़ दी और भारत चली आईं. गौरतलब है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा के वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों के वीडियोज के देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है।