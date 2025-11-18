सीमा हैदर बनवा रहीं अपने सपनों का घर, सास-ससुर और बच्चों सहित करेंगी गृह प्रवेश

  1. हिन्दी समाचार
सीमा हैदर एक बार  फिर चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस टाइम सीमा का एक वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। इसमें  सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीणा अपने सपनों का घर बनवाना शुरू कर दिया है। यह नया घर सीमा नए तरीके से बनवा रहीं हैं, वहीं इस घर में इनके सुख-सुविधा की सारी चीजें भी होंगी।  इस घर के लिए सीमा बहुत ज्यादा खुश हैं। बता दें कि सीमा हैदर अपना घर खुद के पैसों से बनवा  रही हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सपनों के घर का निर्माण

सीमा हैदर और सचिन मीणा के रिश्ते को लेकर पहले कई तरह की मुश्किलों और विवादों का सामना करना पड़ा था, वहीं अब यह इन दोनों को लोग साथ देखना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सचिन के इस नए घर का काम बहुत तेजी से चल रहा है. वहीं इस घर के बनने के बाद सीमा हैदर अपने घर का वीडियो भी लोगों के साथ शेयर करेंगी. इस घर का निर्माण सीमा और सचिन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. सीमा हैदर और सचिन मीणा के नए घर बनने से उनके फैंस इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं.

पूरे परिवार के साथ गृह प्रवेश

आपको बता दें कि सीमा हैदर अभी जिस घर में रहती हैं वहां उनके साथ उनके सास-ससुर, जेठ-जेठानी, ननद और कई बच्चें रहते हैं. इसके साथ ही सीमा के खुद के भी 5 बच्चे हैं. जिस वजह से उनके घर में सबका एक साथ रहना मुश्किल हो गया है. इस वजह से सीमा अपना एक नया घर बनवा रहीं हैं. हालांकि, इस नए घर में केवल सीमा और सचिन नहीं, बल्कि सीमा के सास और ससुर भी रहेंगे. सीमा इस घर में अपने बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि सचिन के माता-पिता यानी अपने सास-ससुर के साथ भी प्रवेश करेंगी।

 

 

